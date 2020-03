vor 14 Stunden Pforzheim Mann droht in Pforzheim mit Einsatz einer Schusswaffe: SEK wird gerufen

Ein 35 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Samstag einen SEK-Einsatz ausgelöst, weil er den Gebrauch einer Schusswaffe angedroht hat. Der Mann habe am Freitagabend auf einem Pforzheimer Gartengrundstück zwei Personen bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit.