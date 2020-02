vor 1 Stunde Pforzheim Lkw-Unfälle auf A8: Vollsperrung und Umleitung auf Höhe Pforzheim-Nord

In der Nacht zum Montag hat es zwei Verkehrsunfälle auf der A8 gegeben. Ein Lkw kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. WÄhrend der Unfallsicherung, übersah ein weiterer Lkw den Streifenwagen der Polizei. Die Aufräumarbeiten dauern an.