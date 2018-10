16.09.2018 10:35 Mönsheim Kontrolle nach Überholversuch verloren: Autofahrer bei Mönsheim lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall am frühen Sonntagmorgen wurde ein Autofahrer so schwer verletzt, dass er nun in Lebensgefahr schwebt. Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilt, war der 36-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.