vor 5 Stunden Karlsruhe Pforzheim: 22-Jähriger schießt von Balkon auf Rolladen

Mit einer Waffe schoss ein 22-Jähriger von einem Balkon am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße im Stadtteil Brötzingen. Anwohner verständigten die Polizei, weil ein Rolladen gegenüber des Balkons in einem Innenhof beschossen worden war.