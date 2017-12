vor 22 Stunden Pforzheim Tödlicher Unfall auf A8: Lkw-Fahrer übersieht Stauende

Gegen 17.30 Uhr kam es am Montag zu einem schweren Auffahrunfall auf der A8. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlusstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord. Die A8 wurde in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt, so die Polizei in einer Eilmeldung.