Ein Auto, das mit platten Reifen durch Nagold fuhr, hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten das Fahrzeug schließlich gefunden hatten, mussten sie feststellen: Der alkoholisierte und führerscheinlose Fahrer hatte zwar den Weg nach Hause noch geschafft, war dann aber noch im Auto eingeschlafen.

Gegen 23.55 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant der Polizei, dass ein Auto mit einem plattem Reifen die Grafenwiesenstraße in Nagold befuhr. "Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug an der Wohnadresse des 26-Jährigen festgestellt werden", teilt die Polizei in einer Meldung an die Presse mit.

Als die Beamten den Mann einer Kontrolle unterziehen wollten, bemerkten sie, dass er im Fahrzeug bereits schlief. Einen Alkoholtest wollte der 26-Jährige nicht durchführen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Am Auto konnten frische Unfallschäden festgestellt werden.

Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an. Der Mann ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.