vor 2 Stunden Pforzheim Junge Frauen von Männergruppe belästigt: Polizei sucht Zeugen

Nach einer sexuellen Belästigung in Pforzheim sucht die Polizei nach Zeugen. Am späten Freitagabend soll eine Jugend- beziehungsweise Männergruppe zwei junge Frauen wiederholte Male angegangen und belästigt haben. Das teilt die Polizei in einer Presseinformation mit.