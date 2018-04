In letzter Sekunde auf A8: Ersthelfer retten Autofahrerin in höchster Not

Couragierten Mitmenschen hat eine 53 Jahre alte Frau wohl ihr Leben zu verdanken. Aufmerksame Autofahrer bemerkten auf der A8 den Notfall der Frau und schritten sofort ein.

Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilt, kam es am Freitagmittag, gegen 14.15 Uhr, zu einer Rettung in letzter Sekunde. Eine 53-jährige Frau war auf der A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sie plötzlich im stockenden Verkehr von der rechten Spur langsam nach links fuhr. Zwischen den Ausfahrten Heimsheim und Pforzheim-Süd streifte sie mit ihrem Opel beim Rückwärtsfahren dann noch ein anderes Fahrzeug.

Aufmerksame Zeugen fiel der ungewöhnliche Zwischenfall auf. Sie kamen der Frau zu Hilfe, die bereits einen Atemstillstand hatte. Sie leisteten erste Hilfe und reanimierten die 53-Jährige mitten auf der Autobahn. Nachdem weitere Rettungskräfte vor Ort waren, konnte die Frau ins Krankenhaus gebracht werden.