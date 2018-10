vor 4 Stunden Pforzheim Identität bislang ungeklärt: Leiche in Pforzheimer Wald aufgefunden

Am Dienstag wurde in Pforzheim eine Leiche gefunden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Ob es einen Zusammenhang zu dem seit vier Wochen in Pforzheim vermissten Jäger Simon Paulus gibt, stehe bislang nicht fest.