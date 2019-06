Großeinsatz in Pforzheim: Rathaus am Marktplatz wegen Bombendrohung evakuiert - Polizei sucht nach Absender

Wie die Polizei auf Nachfrage von ka-news.de bestätigt, läuft in der Pforzheimer Innenstadt aktuell ein Polizei-Großeinsatz. Grund ist eine Droh-Email an die Stadtverwaltung, die laut Polizei wohl eine Bombendrohung beinhaltet habe.

+++ 12.34 Uhr +++

"Nach einer eingegangenen Mail am Mittwochvormittag beim Rathaus Pforzheim mit einer Bombendrohung hat die Polizei unter Einsatz zahlreicher Kräfte vorsorglich das Verwaltungsgebäude wie auch das gesamte Areal in einem Radius von bis zu 300 Metern geräumt und abgesperrt." Darüber informiert die Polizei nun in einer Meldung an die Presse.

Derzeit dauern die Maßnahmen noch an. Darüber hinaus sind die Ermittlungen zum Urheber und der Ernsthaftigkeit des Schreibens im Gange.

Ursprungsmeldung

Das Rathaus am Marktplatz sowie das umliegende Areal mussten daher weitläufig evakuiert werden.

Aufgrund einer aktuellen Bedrohungslage wird momentan der Bereich rund um das #Rathaus am #Marktplatz in #Pforzheim evakuiert.



Den in der beigefügten Karte eingezeichneten Bereich bitte weiträumig meiden!



Weitere Informationen folgen hier!



Eure #Polizei #Karlsruhe #PF2606 pic.twitter.com/eiicx5ofo7 — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 26. Juni 2019

Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.