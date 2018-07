In der Nacht auf Sonntag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Großeinsatz gerufen worden: 500 Heuballen standen in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden - die Heuballen mussten mit einem Radlager auseinander gezogen und einzeln gelöscht werden. Der Einsatz dauert wohl noch an.

Am Samstag gegen 23.20 Uhr meldeten mehrere Anrufer Feuerschein in Höhe eines Pferdehofes am Kutscherweg, das berichtet die Polizei in einem entsprechenden Pressebericht. Feuerwehr, technisches Hilfswerk und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort - zur Einschätzung der Lage war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der starke Rauch zog zwar teilweise in Richtung Autobahn, so die Polizei, der Verkehr auf der Autobahn wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Die Löscharbeiten gestalteten sich umfangreich, denn die Heuballen mussten mit einem Radlader auseinander gezogen und dann einzeln abgelöscht werden. Laut ka-news-Informationen sind aktuell immer noch einige Kräfte im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit an, bestätigt die Feuerwehr Pforzheim in ihrem Pressebericht.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche im Bereich des Kutscherweges und der Königsbacher Landstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Rufnummer 07231/186-3211 zu melden.