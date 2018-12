28.11.2018 07:23 Pforzheim Großbrand in Pforzheimer Galvanikfirma: Feuer richtet Schaden in Millionenhöhe an

Am Dienstag kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Brand eines Dachstuhls in einer Galvanikfirma in Pforzheim. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von zirka 1.000.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unbekannt.