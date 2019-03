vor 15 Stunden Pforzheim Großaufgebot mit 15 Streifenwagen: Polizei beendet größere Schlägerei in Pforzheim

Zahlreiche junge Männer haben sich am Mittwochabend in Pforzheim eine Schlägerei geliefert. Die Polizei rückte mit 15 Streifenwagen an, um die Beteiligten zu trennen. Die Beamten sprachen nach Angaben der Polizei vom Donnerstag mehrere Platzverweise aus und nahmen zwei leicht verletzte 18-Jährige vorläufig fest.