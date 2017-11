07.11.2017 15:52 Heimsheim Giftköder im Enzkreis: 50 vergiftete Wurststückchen in Heimsheim entdeckt

Achtung an alle Hundebesitzer: In Heimsheim im Enzkreis wurden am Dienstagmorgen im Bereich der Straße "Am Flachter Pfad" Giftköder festgestellt. Etwa 50 mit einer noch unbekannten blauen Chemikalie gespickte Wurststückchen wurden in der dortigen Bepflanzung aufgefunden, so die Polizei.