vor 11 Stunden Pforzheim Fußgänger zu Fall gebracht: Unbekannte Frau flüchtet nach Unfall

Am Mittwoch, gegen 9.10 Uhr, ereignete sich in Pforzheim, in der Zerrennerstraße auf Höhe der Shell-Tankstelle, ein Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Fußgänger der einen Motorroller schob und einem blauen Pkw, der von einer zirka 60-jährigen Frau gefahren wurde.