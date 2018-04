vor 1 Stunde Mühlacker Frontalzusammenstoß auf der B10: Mann wird lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Unfall auf der B10 in Mühlacker. Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr frontal in das Fahrzeug eines 50-jährigen Mannes. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.