vor 1 Stunde Pforzheim Frau stirbt nach Messerangriff in Pforzheim: Ehemann festgenommen

Nach einem tödlichen Familiendrama in Tiefenbronn im Enzkreis hat sich am Samstag auch in Pforzheim eine Auseinandersetzung zugetragen, bei der eine 27-jährige Frau getötet wurde.