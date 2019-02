vor 2 Stunden Pforzheim Firmeneinbruch in Pforzheim: Diebe stehlen tonnenweise Buntmetall und Fahrzeug

Zum zweiten Mal in dieser Woche haben Diebe Buntmetall in Pforzheim mitgehen lassen. Fünf Tonnen davon und ein Fahrzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einem Pforzheimer Unternehmen gestohlen.