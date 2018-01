vor 7 Stunden Pforzheim Feuerwehr-Einsatz in Pforzheim: Mann zwischen S-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt

Am Neujahrsmorgen wurde ein 23-jähriger Mann am Pforzheimer Hauptbahnhof zwischen einer Stadtbahn und dem Bahnsteig eingeklemmt. Darüber informiert die Feuerwehr Pforzheim in einer Pressemitteilung.