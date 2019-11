vor 2 Stunden Pforzheim Feuerteufel hat es auf Autos abgesehen: Mehrere Fahrzeugbrände in Pforzheim

Fünf brennende Autos haben in Pforzheim einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner am späten Dienstagabend ein brennendes Auto. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits vier weitere Fahrzeuge in dem Wohngebiet. Durch den beinahe gleichzeitigen Ausbruch der Brände sei stark von Brandstiftung auszugehen, sagte ein Polizeisprecher.