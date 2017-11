Feuer in Pforzheim: Eine Person bei Wohnungsbrand verstorben

Am Freitagmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, sei dabei eine Person, vermutlich der Wohnungsinhaber, ums Leben gekommen.

Gegen 13.40 Uhr ist in der Pforzheimer Moritz-Müller-Straße ein Feuer in der 4. Etage in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist dabei eine Person, vermutlicher der Wohnungsinhaber, ums Leben gekommen. Ein Polizist und eine Mitbewohnerin wurde bei dem Versuch die Wohnung zu betreten durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Die Frau wurde im Krankenhaus behandelt, der Polizist erhielt medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort.

Der Feuerwehr gelang es dann, die Flammen zu löschen. Zudem wurde durch die Wehrleute die benachbarten Wohnungen belüftet, die sowohl durch den Brand, als auch durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nach Ende der Löscharbeiten hat das Kriminalkommissariat Pforzheim die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aktualisierung, 17.09 Uhr:

Nach dem Brand in der Moritz-Müller-Straße in Pforzheim geht die Polizei zum jetzigen Ermittlungsstand davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 69-jährigen Bewohner der in Brand stehenden Wohnung handelt. Eine Obduktion soll das kommende Woche zweifelsfrei bestätigen. Die 63 Jahre alte Ehefrau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Sie wollte die in Vollbrand stehende Wohnung noch betreten, um ihrem Mann zu helfen. Auch der verletzte 35-jährige Polizeibeamte wurde zur Sicherheit für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Zur Brandursache können weiterhin keine Angaben gemacht werden. Es bedarf weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, eventuell unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Die Höhe des Sachschadens wird man erst nach Abschluss der ersten Maßnahmen in den nächsten Tagen genauer einschätzen können.