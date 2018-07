20.06.2018 10:20 Niefern-Öschelbronn Exhibitionist im Enzkreis unterwegs: Mann masturbiert vor 17-Jähriger

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung berichtet, musste sich am Dienstag eine 17-Jährige im Enzkreis ansehen, wie ein bislang unbekannter Mann an sich selbst sexuelle Handlungen durchführte. Zuvor verfolgte er sie von einer Bushaltestelle bis zum Haus der jungen Frau.