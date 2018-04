vor 1 Stunde Eutingen Eisenstangen und Pfefferspray: Schlägerei löst Großeinsatz der Polizei aus

In Eutingen ist es am Samstagmorgen zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gekommen. Die Polizei wurde bei ihrem Eintreffen von einem Mann mit zwei Eisenstangen in den Händen begrüßt.