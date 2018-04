Rechtsextreme Symbole wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag auf eine Kapelle in Kämpfelbach-Ersingen gesprüht. Zudem wurden mehrere Scheiben eingeworfen. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen und Hinweisen zu den Tätern.

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der in der Eisinger Straße gelegenen Wendelins Kapelle alle Fassaden und den Innenraum mit Graffiti verunstaltet. Darüber hinaus zerstörten sie auch 13 Fenster-Glaseinsätze. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu ähnlichen Taten an der Grundschule Kämpfelbach und an der Antonius Kapelle in Ersingen, die Anfang und Mitte April verübt worden sind.

"Wegen einem rechtsmotivierten Hintergrund der aufgesprühten Symbole hat die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen aufgrund weiterer Indizien davon aus, dass es sich bei dem oder den Tätern um Jugendliche handeln könnte", so die Polizei weiter.

Hinweis nimmt die Polizei unter 0721/939-5555 entgegen.