Bislang Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Montag die Schaufensterscheibe eines in der Pforzheimer Bahnhofstraße gelegenen Handy-Shops. Danach erbeuteten sie laut Polizei insgesamt elf Mobiltelefone.

Die Täter schlugen nach Polizeiangaben gegen Mitternacht ein Loch in die Scheibe, griffen in die Auslage und nahmen die Handys im Gesamtwert von über 7.000 Euro an sich. "Neben sechs gebrauchten Modellen gelangten auch fünf hochwertige Handys in die Hände der Langfinger", berichtet die Polizei am Montag. Der verursachte Schaden an der Fensterscheibe wird auf eine ähnlich hohe Summe geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 entgegen.