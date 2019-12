vor 3 Stunden Kämpfelbach/Neuenbürg Ein Feuerteufel geht um: Erneut fünf Autos nahe Pforzheim in Brand gesteckt

Zum wiederholten Mal sind in der Nähe von Pforzheim mehrere Autos angezündet worden. In der Nacht zum Dienstag brannten in Kämpfelbach zwei und in Neuenbürg drei Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. In Kämpfelbach wurde außerdem ein Haus in Mitleidenschaft gezogen, in Neuenbürg wurde ein viertes Auto durch die Hitzeentwicklung mit beschädigt.