vor 18 Stunden Pforzheim "Brot für die Welt" startet Spendenaktion in Pforzheim

Mit einem Festgottesdienst in Pforzheim hat das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt2 am Sonntag die vorweihnachtliche Spendenaktion in Baden-Württemberg eröffnet. Im Zentrum der Aktion stehe das Recht auf Wasser, teilte das Diakonische Werk der evangelischen Landeskirche in Baden mit.