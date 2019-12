vor 1 Stunde Pforzheim/Enzkreis Brandstifter gefasst: 24-Jähriger soll 15 Autos angezündet haben

Nach einer Serie von Brandstiftungen an Fahrzeugen in Pforzheim, Neuenbürg, Remchingen-Singen und Kämpfelbach-Ersingen im Zeitraum vom 26. November bis 3. Dezember wurde am Freitagnachmittag ein Tatverdächtiger festgenommen. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe.