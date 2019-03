vor 1 Stunde Pforzheim Brandlegung in Eutingen: Polizei fahndet mit Hochdruck nach Tatverdächtigem

Vier Personen wurden am Freitagabend bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Eutinger Rennbachweg verletzt. Nach bisherigem Stand sei der Brand gelegt worden, die Polizei ermittelt wegen einem versuchten Tötungsdelikt und fahndet in diesem Zusammenhang nach einem 29-jährigen Mann. Das teilen die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.