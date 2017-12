vor 12 Stunden Pforzheim Brand in Gaststätte: 150.000 Euro Sachschaden in Pforzheim

Am Montag kam es in einer Gaststätte in Pforzheim zu einem Brand. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.