Kurz nach 1 Uhr entdeckten Zeugen den Brand in einer Akkufabrik im Enzkreis. Die alarmierte Feuerwehr konnte aber eine komplette Zerstörung der Fabrikhalle nicht mehr verhindern. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird wohl nicht mehr geklärt werden können.

Am 9. März brannte ein Firmengebäude in Ölbronn-Dürrn fast vollständig nieder. Unzählige Feuerwehrleute kämpfen die ganze Nacht gegen die Flammen - doch ein Millionenschaden konnte nicht mehr verhindert werden. Nachdem der Schaden bereits kurz nach dem Brand auf rund zwei Millionen Euro geschätzt wurde, hat die Polizei in einer Pressemeldung diese Angabe nochmal angepasst. Mittlerweile wird der Schaden auf rund fünf Millionen Euro geschätzt.

Die Frage nach dem "Warum" wird aber wohl unbeantwortet bleiben. So hätten sich die Brandsachverständiger zwar ein Bild von der Lage vor Ort gemacht, die genaue Brandursache konnten sie aber nicht ermitteln. So beispielsweise im Zuge der Löscharbeiten ein Bagger zum Einsatz gekommen, der die Halle teilweise eingerissen hat. So wurden verbliebene Brandnester aufgespürt. Auch die Flammen hätten in dem Gebäude so stark gewütet, dass die Spurensuche schwierig gewesen sei.

"Naheliegend scheint allerdings ein technischer Defekt ursächlich gewesen zu sein, zumal sich zur Nachtzeit, soweit feststellbar, keine Personen in dem Betrieb aufhielten", so die Polizei in ihrem Bericht. Weiter heißt es: "Darüber hinaus ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung."

Die Firma selbst teilt auf ihrer Internetseite mit, dass der Betrieb in dem wenige Kilometer entfernten Göbrichen am Laufen gehalten wird. Weitere Informationen zum Verbleib der Firma sind auf deren Internetauftritt nicht zu entnehmen.