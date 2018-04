Biss in die Wade: Polizeihund überwältigt aggressiven Erpresser in Pforzheim

Ein 37-Jähriger, der am Dienstag gleich zweimal die Polizei auf den Plan rief, wurde am Dienstagabend mit erheblichem Widerstand und einem größeren Polizeiaufgebot verhaftet - einen großen Anteil daran hatte ein Ordnungshüter auf vier Pfoten.

Der mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Mann steht im dringenden Verdacht, einen 35-jährigen Nachbarn geschlagen, dessen Wohnungsschlüssel erpresst und aus der Wohnung mehrere Gegenstände entwendet zu haben. Nach ersten Feststellungen der Pforzheimer Polizei soll der Mann am Dienstag, gegen 13.45 Uhr, vermutlich um die Herausgabe der besagten Hausschlüssel zu erpressen, seinen Nachbarn mit Faustschlägen traktiert und dessen Kopf gegen die Hauswand geschlagen haben. Noch bevor die alarmierten Beamten vor Ort waren, war der 37-Jährige geflüchtet.

Um kurz vor 20 Uhr wurde der Polizei erneut ein massiver Streit im Treppenhaus des Anwesens gemeldet, welches mit starken Polizeikräften aufgesucht wurde. Der Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Ihm wurde die Festnahme wegen des bestehenden Vollstreckungshaftbefehls erklärt. Der Festnahme widersetzte sich der knapp 1,90 Meter große und kräftige Mann, weshalb ihm nach vorheriger Androhung ein Diensthund in die Wade biss.

37-Jähriger in JVA überstellt

Der Tatverdächtige konnte so durch mehrere Beamte zu Boden gebracht werden und trotz weiterem Widerstand in ein Fahrzeug der Polizei gebracht werden. Ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher und alkoholisierter 45-Jähriger solidarisierte sich mit seinem Bekannten und wurde ebenfalls mit erheblichem Widerstand vorläufig festgenommen.

Der ursprüngliche Verdacht, dass der 45-Jährige im Zusammenhang mit der räuberischen Erpressung steht, bestätigten die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim nicht. In der Wohnung des Tatverdächtigen konnte der Wohnungsschlüssel des Nachbarn sowie weiteres vermeintliches Diebesgut aufgefunden werden, welches augenscheinlich dem Geschädigten gehört. Während der 45-Jährige wieder auf freien Fuß kam, wurde der 37-Jährige aufgrund des bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.