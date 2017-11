Am Sonntagabend kam es im Enzkreis zu einem Unfall, bei dem der verantwortliche Fahrer die Flucht ergriffen hat, ohne sich um den schwerverletzten Beifahrer zu kümmern. Zuvor habe er aber noch die Kennzeichen abmontiert.

Nachdem er einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte flüchtete ein 27-Jähriger vom Unfallort und ließ seinen schwerverletzten 26-jährigen Beifahrer im Auto zurück. "Der Beschuldigte war am Sonntag gegen 18 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 1131 von Schützingen kommend in Richtung Zaisersweiher unterwegs", heißt es am Montag im Polizeibericht. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Das Auto habe sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht und sei im Grünstreifen zum Stehen gekommen. Ohne sich um seinen schwerverletzten Beifahrer zu kümmern, stieg der 27-Jährige aus dem Unfallauto, schraubte die Kennzeichen vom Fahrzeug und flüchtete in Richtung Illingen.

Der Schwerverletzte wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Beschuldigte konnte von einer Streife im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kurz vor Illingen festgenommen werden. Er hatte deutlich dem Alkohol zugesprochen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro.

