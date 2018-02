Weil sich ein 18-Jähriger gegen seine Festnahme wehrte, wurden bei Polizeikontrolle in der Pforzheimer Nordstadt zwei Beamte verletzt. Der junge Mann muss nun mit diversen Anzeigen rechnen.

Um die Pforzheimer Polizei bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität zu unterstützen, waren am Donnerstagnachmittag zwei Beamte in zivil im Klingelpark unterwegs. Gegen 17.50 Uhr wollten sie zwei verdächtige junge Männer kontrollieren. Als sich die Beamten auswiesen, wollte der 18-Jährige sofort flüchten. Einer der Polizisten konnten ihn jedoch daran hindern, zu Boden bringen und fixiert werden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Daraufhin zog der Mann ein Messer und wollte einen Beamten angreifen. Sein Kollege eilte ihm daraufhin zu Hilfe, nachdem er den anderen, 16-jährigen Verdächtigen, dingfest gemacht hatte. Zusammen konnten sie den 18 Jahre alten Mann fesseln und ihm die mitgeführten Waffen abnehmen. Neben dem Messer, mit dem er nach den Beamten stach, hatte er außerdem einen Teleskopschlagstock dabei. Die Polizisten zogen sich diverse Schnitt- und Stichverletzungen zu, so die Polizei weiter.

Der 18-Jährige war der Polizei schon bekannt

Der 18-jährige Tatverdächtige machte zwar Angaben, allerdings lässt sich bisher kein schlüssiges Motiv für sein Handeln nachvollziehen, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Er war bisher nur wegen eines Diebstahldelikts polizeilich auffällig geworden. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gegebenenfalls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz rechnen. Gegen den ebenfalls kontrollierten 16-jährigen Jugendlichen, der sich seiner vorläufigen Festnahme nicht widersetzt hatte, werden die weiteren Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt.