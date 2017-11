01.11.2017 17:22 Remchingen-Nöttingen Auto überschlägt sich mehrfach: Karlsruherin stirbt bei Verkehrsunfall auf der A8

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der A8 in Höhe Remchingen-Nöttingen. Ein Auto kam aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Für eine der drei verletzten Personen endete der Verkehrsunfall tödlich, so die Polizei in einer Pressemitteilung.