vor 53 Minuten Pforzheim Auto schleudert in Personengruppe: 6-jähriger Junge wird bei Unfall in Pforzheim schwer verletzt

Ein Auto ist in Pforzheim bei einem Unfall auf einen Gehweg geschleudert worden und hat dort mehrere Menschen verletzt. Ein 6 Jahre alter Junge wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.