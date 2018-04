Mit der Klärung eines vermeintlichen Raubes beschäftigt sich derzeit die Kriminalpolizei Pforzheim, wobei das Opfer am gleichen Abend noch zum Täter wurde.

Ein Passant meldete am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, dem Polizeirevier Pforzheim-Süd einen am Straßenrand in der Frankstraße sitzenden, am Kopf blutenden Mann. Bei der polizeilichen Befragung des 55-Jährigen gab dieser an, dass er von zwei Männern zusammengeschlagen wurde und die mit seinem Geldbeutel in Richtung Maihäldengebiet geflohen seien.

Mit mehreren Streifenwagen wurden trotz dürftiger Personenbeschreibung Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei widersprach sich der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Mann mehrfach, der blutende Gesichtsverletzungen aufwies und vom Rettungsdienst versorgt wurde. In der Folge zeigte das vermeintliche Raubopfer wenig Interesse an der Aufklärung des Falles und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ein Atemalkohol von 2,4 Promille festgestellt.

"Raubopfer" verpasst Polizisten einen Faustschlag

Es stellte sich heraus, dass dem Mann gar nichts entwendet wurde, da bei dem Wohnsitzlosen der angeblich abhanden gekommene Geldbeutel aufgefunden werden konnte. Er lehnte eine weitere ärztliche Behandlung ab, zeigte sich uneinsichtig und schlug einem Polizeibeamten unvermittelt und gezielt mit der Faust ins Gesicht.

Den Mann erwartet wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eine Anzeige. Ob er möglicherweise auch wegen Vortäuschens einer Straftat angezeigt wird, werden die andauernden Ermittlungen zeigen. Wer Hinweise zu dem angezeigten versuchten Raub in der Brötzinger Frankstraße geben kann, den bittet die Pforzheimer Polizei sich unter 0721/939-5555 zu melden.