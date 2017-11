13.11.2017 18:23 Pforzheim Attacke in Pforzheim: Passanten werden in Unterführung angegriffen

In der Unterführung am zentralen Omnibusbahnhof in Pforzheim kam es in der Nacht auf Samstag gegen 0 Uhr zu einem plötzlichen Angriff auf zwei Passanten. Laut Polizei schlugen insgesamt drei bislang unbekannte Personen auf die beiden Opfer ein.