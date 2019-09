vor 11 Stunden Pforzheim Am Wochenende wir der Himmel bunt: Heißluftballon-Meisterschaft über Pforzheim

Buntes Spektakel in luftiger Höhe: Am Himmel über Pforzheim wetteifern internationale Heißluftballon-Teams um Pokale. Für die Besucher am Boden gibt es einiges zu sehen.