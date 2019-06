vor 2 Stunden Niefern-Öschelbronn A8 bei Pforzheim: Schwerer Unfall mit Lkw - Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 ist am Sonntagmorgen ein 54 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall, an dem ein Lastwagen beteiligt war, passierte kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart. Nach einer zeitweisen Vollsperrung ist die Autobahn in entgegengesetzter Fahrtrichtung wieder frei.