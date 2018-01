Bereits am Donnerstag, den 11. Januar, tagte die Unfallkommission beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Auf der Tagesordnung stand die Unfalllage auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Die Hauptursache bei Unfällen mit Personenschäden ist, nach Angaben des Regierungspräsidiums, in beide Fahrtrichtungen vor allem der "nicht ausreichenden Fahrzeugabstand in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit". In Abstimmung mit dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg wurden daher folgende Maßnahmen beschlossen:

Fahrtrichtung Karlsruhe

Das bereits bestehende Tempolimits vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd von 120 Stundenkilometer soll vorverlegt werden. Ebenso wie im weiteren Verlauf die bereits bestehenden Beschränkungen auf 100 und 80 Stundenkilometer. Die Verkehrsteilnehmer werden außerdem schon vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die bestehende Staugefahr hingewiesen.

Fahrtrichtung Stuttgart

Im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Nord werden zusätzliche Gefahr- und Hinweisbeschilderungen angebracht. Auch werden bereits bestehende Schildstandorte optimiert.