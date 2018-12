Bei Pforzheim ereignete sich am Samstag auf der Umleitungsstrecke der gesperrten A8 ein schwerer Lkw-Unfall. Dadurch verschärfte sich Stau-Situation rund um die Unfallstelle. Eine Person wurde laut Feuerwehr verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Bericht der zuständigen Feuerwehr gegen 9.35 Uhr zirka 300 Meter nach der Ausfahrt Pforzheim-West. "Dort war am Stauende ein Klein-Lkw auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde das Fahrerhaus des Klein-Lkws fast komplett unter den Auflieger des Sattelzugs geschoben", so die Feuerwehr in ihrem Pressebericht.

Und weiter: "Wie durch ein Wunder konnte der Fahrer das Fahrzeug selbstständig verlassen." Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr trennte die beiden ineinander verkeilten Fahrzeuge und band größere Mengen ausgelaufener Betriebsstoffe ab.

Der Rückstau, der zu diesem Unfall führte, stand in Zusammenhang mit der Autobahnsperrung und führte von der Anschlussstelle Pforzheim Nord bis über Anschlussstelle Pforzheim West hinaus. Über die Umleitungsstrecken zog sich eine Autoschlange quer durch das Stadtgebiet.

Viel Verkehr, weitere Vollsperrung Ende November

Seit Freitagabend und noch bis Montagmorgen 6 Uhr ist die A8 zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost gesperrt. Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A8 an der Enztalquerung wird die alte Eisenbahnbrücke durch einen Neubau ersetzt - die Bauarbeiten machen eine Vollsperrung notwendig.

Die Polizei rät Autofahrern, die weiträumige Umleitungsempfehlung ab Dreieck Leonberg (in Richtung Karlsruhe) beziehungsweise Walldorfer Kreuz (in Richtung Stuttgart) zu beachten. Laut SWR empfiehlt sie, dem regionalen Verkehr, Pforzheim weiträumig zu umfahren: "Erst gegen Abend wird mit etwas weniger Verkehr gerechnet – auch morgen dürfte es wieder deutlich entspannter zugehen."

Auf weitere Umleitungen und Staus müssen sich die Autofahrer erneut zwischen dem 30. November und 3. Dezember einstellen: Dann wird der betroffene Abschnitt nochmals gesperrt, um das neue Brückenbauwerk einzubauen.