Pforzheim vor 1 Stunde

95-Jähriger in Pforzheim von Lastwagen überrollt und tödlich verletzt

Ein 95-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Pforzheim von einem Lastwagen überrollt worden. Dabei wurde der Mann tödlich verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Rangieren hatte ein 55-jähriger Lastwagenfahrer den Mann erfasst. Mit schweren Verletzungen wurde der 95-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er noch am Mittwoch an seinen Verletzungen. Der Mann hatte sich auf dem Firmengelände befunden, um Gärtner- und Hausmeisterarbeiten durchzuführen.