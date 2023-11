Horb am Neckar vor 1 Stunde

83-jähriger stirbt nach Unfall mit Bus im Krankenhaus

Ein 83-jähriger Mann starb in der Nacht auf vergangenen Sonntag nach einem Unfall im Krankenhaus. Zuvor wollte der Mann als Fußgänger die Bundesstraße 32 in Horb am Neckar überqueren und wurde dabei von einem Bus erfasst und schwer verletzt.