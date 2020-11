vor 1 Stunde Pforzheim 66 Jähriger aus Pforzheim wegen versuchten Mordes festgenommen

Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes wurde am frühen Donnerstagmorgen, den 26. November, ein 66-jähriger Mann in Pforzheim festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am vergangenen Donnerstag, den 19. November, in Richtung eines 37-Jährigen, zwei Schüsse abgegeben zu haben. Der 37-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hervor