Pforzheim vor 1 Stunde

59-Jähriger übersieht Stauende: A8 nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Ein Unfall mit drei beteiligten Lkw sorgte am Montagmorgen, 6. November, für massive Verkehrseinschränkungen auf der A8 bei Pforzheim in Richtung Stuttgart. Eine Person wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.