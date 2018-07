52-Jähriger in U-Haft: Vater soll in Pforzheim seine 19-jährige Tochter missbraucht haben

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, sitzt ein 52-jähriger Vater in Untersuchungshaft. Gegen den Mann besteht der dringende Verdacht, seine 19 Jahre alte Tochter mehrfach missbraucht zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim wurde der 52 Jahre alte Mann deshalb am Donnerstag verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Die junge Frau hat am Mittwoch bei der Polizei Anzeige gegen ihren Vater erstattet, nachdem sie zuletzt am vergangenen Dienstagabend von ihm vergewaltigt worden sein soll. Bereits zwei Wochen zuvor soll er sich an seiner Tochter vergangen haben.

Wie die Polizei schreibt, saß der Verdächtige bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen eine mehrjährige Haftstrafe ab. Die 19-Jährige wohnte ihren eigenen Angaben zufolge aus beruflichen Gründen vorübergehend bei ihm in seiner Pforzheimer Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben umgehend Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet, die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und den Mann noch am Mittwoch festgenommen. Die weiteren Ermittlungen sowie die Spurenauswertungen der Polizei dauern noch an.

