vor 1 Stunde Pforzheim 500-Kilo-Bombe in Pforzheim gefunden: Evakuierung wird vorbereitet

Bei Bauarbeiten in Pforzheim wurde am Freitagmorgen eine Weltkriegs-Bombe gefunden. Das berichtet die Stadt Pforzheim. Rund 3.000 Personen sollen von einer Evakuierung am Nachmittag betroffen sein.