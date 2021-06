vor 1 Stunde Karlsruhe 45-Jähriger bei Polizeieinsatz in Freudenstadt getötet

Am Donnerstagabend wurde ein 45-Jähriger aus Freudenstadt bei einem Polizeieinsatz in einem Wohngebäude getötet. Das gab das Polizeipräsidium Pforzheim in einer Pressemitteilung bekannt. Aus Neutralitätsgründen habe inzwischen die Polizei Konstanz die Ermittlungen übernommen. Konkrete Angaben zum Hergang können laut der Pforzheimer Polizei derzeit nicht gemacht werden.