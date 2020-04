vor 2 Stunden Pforzheim 270 Corona-Infizierte in Fleischwerk bei Pforzheim

In einer Fleischfirma in Birkenfeld bei Pforzheim sind inzwischen 270 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte am Mittwoch die Firma auf Anfrage mit. Zuvor hatten verschiedene Medien über den weiteren Anstieg berichtet.